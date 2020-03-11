311大地震9週年 日本欲突破多國對日食品禁令

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本311大地震與核災已9週年，雖然日方極力洗刷輻射汙染影響，但包括台灣、中國等20國及地區，仍禁止或限制進口日本部分地區食品。日方希望打破禁令，改善災區民間生計。

2011年3月11日日本發生大地震，計有1萬8428人死亡或失蹤，因避難生活等情況亡故的震災關聯死亡人數超過3700人。

地震發生後，巨大海嘯來襲，位於福島縣的福島第一核電廠輻射外洩。受核災影響，當時有54國與地區禁止或管制日本部分縣市的食品進口，目前還有20國及地區仍有禁令。

但有些國家陸續鬆綁，今年5月印尼將放寬進口日本農產品規格限制。印尼原要求日本全國的肉品與生鮮蔬果需附輻射物質檢驗報告，放寬後僅限7縣。

日本官方截至今年1月16日統計顯示，農林水產品及食品出口地首位是香港，達2037億日圓，目前香港仍禁止福島縣蔬果、牛奶、乳飲品與奶粉。

出口額第2是中國，達1537億日圓。中方目前禁止進口宮城、福島、茨城、櫪木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野等縣食品、飼料，並禁止新潟稻米以外的食品與飼料。

第3是台灣，904億日圓。台灣自2011年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，酒類除外。

第5是韓國，501億日圓。韓國禁止進口青森、岩手、宮城、福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣水產品。

因水產品進口問題，韓國去年4月向世界貿易組織（WTO）提告，結果日本敗訴，日方呼籲各國應根據科學標準做判斷。

日本農林水產品及食品2019年出口額為9121億日圓，政府3月6日決定新的出口目標，2025年為2兆日圓，2030年為5兆，若要達標，各國需撤除進口禁令。

日本農林水產省4月將成立「農林水產品暨食品出口本部」，擔任外銷主責單位，由官方主導對外宣傳產品暨食品的安全。是否能擴大亞洲市場，各國能否對日本食品解禁或鬆綁規範將是焦點。

朝日新聞報導，1月下旬，奧運大臣橋本聖子在東京舉行的福島縣產食材展中表示：「希望透過復興奧運向全世界推銷福島美食，今天就是開始宣傳的日子。」

福島縣向奧運組織委員會請託，縣產食材將於東京奧運選手村使用。縣政府認為，9年前核災發生後，福島食材一度信譽掃地，招致許多負評，東奧是宣傳福島食材安全的大好機會。

核災後，福島縣產肉牛及稻米銷售重挫。2011年7月，肉牛曾檢出超過每公斤500貝克的安全標準，主要因為牛隻吃了輻射汙染稻草。2011年8月實施肉牛輻射物質檢查後，近5年來幾乎都沒驗出超標，下月起福島肉牛將擴大抽查至過半地區。

福島稻米2012年起進行大規模檢查，近5年來未見輻射超標情況，今年秋天起將大半地區抽查，消費者逐漸重拾信心後，福島米價已近恢復至地震前水準。

福島縣產肉牛與稻米全面檢查較有保證，消費者也較安心，抽檢制仍令人感到不安。縣府去年10月訪問東京都圈2600名消費者，希望持續全面檢查者占45.9%。

日本消費者廳2月調查顯示，憂心輻射物質而猶豫購買福島縣產品的受訪者為10.7%，2014年8月調查為19.6%，情況已見改善。

為進一步打響福島產品名聲，縣府希望促成業者多取得第3者進行的安全性、品質保證，例如讓全縣良好農業規範（GAP）認證制度件數，排全國第一。

此外，福島的酒在全日本新酒評價金牌面數居冠，稻米在「食味排行榜」獲得特A等級次數也居第一，都能提高福島食產品的地位與消費者信心。（編輯：廖漢原）1090311