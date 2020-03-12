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美股開盤重挫1696點 熔斷機制再度啟動
首頁 / 國際

英美降息救經濟 歐洲央行是否跟進受關注

最新更新：2020/03/12 20:41

（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）歐洲中央銀行今天將召開決策會議，外界普遍預期將公布最新刺激措施，以協助歐元區經濟因應武漢肺炎疫情帶來的衝擊。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情和相關的市場恐慌心理可能迅速引發經濟衰退，恐對原已疲軟的歐元區經濟帶來打擊，美國聯邦準備理事會（Fed）和英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）相繼降息，凸顯安撫這種不安心理的迫切性。

這次的危機對於去年11月才接掌歐洲中央銀行總裁職位的拉加德（Christine Lagarde）來說，將是一項重大考驗。

消息人士告訴路透社，歐洲央行極可能提供新的超低利率貸款給銀行轉貸給中小企業。此外，歐洲央行也可能會討論是否降息，不過這點仍未確定。

市場已經反映歐洲央行可能降息10個基點，但由於目前利率已處於負0.5%的歷史低點，不少決策官員表示，進一步降息恐適得其反，因為會傷害銀行獲利，影響銀行貸放意願。

歐洲央行也可能討論擴大收購資產計畫，以壓低企業借貸成本，和緩解主權債權殖利率差的壓力。隨著投資人逃離義大利、西班牙和葡萄牙等國政府債券下，歐洲主權債券殖利率差擴大。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1090312

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