菲律賓武漢肺炎確診激增至98例 大馬尼拉15日起宵禁
（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓今天激增34例武漢肺炎確診病例，目前共98人確診，8人病故。馬尼拉大都會發展局宣布，明天起一個月，每天晚上8時到隔天上午5時，將在大馬尼拉地區實施宵禁措施。
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日晚上宣布，為防堵武漢肺炎疫情，15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離。
菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）13日澄清，即將上路的大馬尼拉社區隔離並非全面「封城」（lockdown）。
帕內洛說：「為減輕公眾的恐懼和憂慮，清楚地說，政府實際上是呼籲更嚴格地執行預防措施，以減緩或阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）進一步傳播。儘管有些人認為全面封城是有效的預防措施，當前形勢還不需要採取如此極端的行動。」
馬尼拉公報報導，菲律賓內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）說，進出大馬尼拉的貨物運輸不在社區隔離範圍內，需進出大馬尼拉的公職人員也不在禁令內；至於住在大馬尼拉地區外的工人，若要進市區工作，當局會研擬開放哪幾類工人進出。
ABS-CBN新聞網報導，馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長賈西亞（Jose Arturo Garcia Jr.）表示，宵禁措施是為了限制不必要的人員活動。工人和從事基本服務的人員不受禁令限制，違反宵禁者不會被逮捕，但「如果他們的約會不重要，會被要求回家」。
馬尼拉大都會發展局促請商場在社區隔離期間停業，以限制人員流動，只有超市、藥局、銀行、提供外送服務的餐廳等提供基本生活需求服務的店家可以營業。
菲國內政部長安約（Eduardo Año）說：「基本原則是建議人們待在家裡。如果你沒什麼要緊的事要做，待在家裡。」
大馬尼拉地區的社區隔離和菲律賓各級學校停課將持續到4月14日。社區隔離期間，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停，禁止大型集會，為基本需求出門者須距離旁人至少1公尺。（編輯：高照芬）1090314