菲律賓武漢肺炎確診激增至98例 大馬尼拉15日起宵禁

菲律賓14日激增34例武漢肺炎確診病例，已有98人確診，8人病故。圖為台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所人員為社區居民量額溫。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月14日

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓今天激增34例武漢肺炎確診病例，目前共98人確診，8人病故。馬尼拉大都會發展局宣布，明天起一個月，每天晚上8時到隔天上午5時，將在大馬尼拉地區實施宵禁措施。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日晚上宣布，為防堵武漢肺炎疫情，15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離。

菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）13日澄清，即將上路的大馬尼拉社區隔離並非全面「封城」（lockdown）。

帕內洛說：「為減輕公眾的恐懼和憂慮，清楚地說，政府實際上是呼籲更嚴格地執行預防措施，以減緩或阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）進一步傳播。儘管有些人認為全面封城是有效的預防措施，當前形勢還不需要採取如此極端的行動。」

馬尼拉公報報導，菲律賓內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）說，進出大馬尼拉的貨物運輸不在社區隔離範圍內，需進出大馬尼拉的公職人員也不在禁令內；至於住在大馬尼拉地區外的工人，若要進市區工作，當局會研擬開放哪幾類工人進出。

菲律賓當局15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停。圖為菲律賓海巡署14日向媒體演練社區隔離期間的禁止進出措施。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月14日

ABS-CBN新聞網報導，馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長賈西亞（Jose Arturo Garcia Jr.）表示，宵禁措施是為了限制不必要的人員活動。工人和從事基本服務的人員不受禁令限制，違反宵禁者不會被逮捕，但「如果他們的約會不重要，會被要求回家」。

馬尼拉大都會發展局促請商場在社區隔離期間停業，以限制人員流動，只有超市、藥局、銀行、提供外送服務的餐廳等提供基本生活需求服務的店家可以營業。

菲國內政部長安約（Eduardo Año）說：「基本原則是建議人們待在家裡。如果你沒什麼要緊的事要做，待在家裡。」

大馬尼拉地區的社區隔離和菲律賓各級學校停課將持續到4月14日。社區隔離期間，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停，禁止大型集會，為基本需求出門者須距離旁人至少1公尺。（編輯：高照芬）1090314