更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月
生活

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤
生活

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

菲律賓武漢肺炎確診激增至98例 大馬尼拉15日起宵禁

最新更新：2020/03/14 21:32
菲律賓14日激增34例武漢肺炎確診病例，已有98人確診，8人病故。圖為台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所人員為社區居民量額溫。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年3月14日
菲律賓14日激增34例武漢肺炎確診病例，已有98人確診，8人病故。圖為台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所人員為社區居民量額溫。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年3月14日

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓今天激增34例武漢肺炎確診病例，目前共98人確診，8人病故。馬尼拉大都會發展局宣布，明天起一個月，每天晚上8時到隔天上午5時，將在大馬尼拉地區實施宵禁措施。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日晚上宣布，為防堵武漢肺炎疫情，15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離。

菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）13日澄清，即將上路的大馬尼拉社區隔離並非全面「封城」（lockdown）。

帕內洛說：「為減輕公眾的恐懼和憂慮，清楚地說，政府實際上是呼籲更嚴格地執行預防措施，以減緩或阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）進一步傳播。儘管有些人認為全面封城是有效的預防措施，當前形勢還不需要採取如此極端的行動。」

馬尼拉公報報導，菲律賓內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）說，進出大馬尼拉的貨物運輸不在社區隔離範圍內，需進出大馬尼拉的公職人員也不在禁令內；至於住在大馬尼拉地區外的工人，若要進市區工作，當局會研擬開放哪幾類工人進出。

菲律賓當局15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停。圖為菲律賓海巡署14日向媒體演練社區隔離期間的禁止進出措施。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年3月14日
菲律賓當局15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停。圖為菲律賓海巡署14日向媒體演練社區隔離期間的禁止進出措施。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年3月14日

ABS-CBN新聞網報導，馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長賈西亞（Jose Arturo Garcia Jr.）表示，宵禁措施是為了限制不必要的人員活動。工人和從事基本服務的人員不受禁令限制，違反宵禁者不會被逮捕，但「如果他們的約會不重要，會被要求回家」。

馬尼拉大都會發展局促請商場在社區隔離期間停業，以限制人員流動，只有超市、藥局、銀行、提供外送服務的餐廳等提供基本生活需求服務的店家可以營業。

菲國內政部長安約（Eduardo Año）說：「基本原則是建議人們待在家裡。如果你沒什麼要緊的事要做，待在家裡。」

大馬尼拉地區的社區隔離和菲律賓各級學校停課將持續到4月14日。社區隔離期間，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將暫停，禁止大型集會，為基本需求出門者須距離旁人至少1公尺。（編輯：高照芬）1090314

延伸閱讀
防武漢肺炎擴大 菲律賓宣布馬尼拉15日起封城一樣稱封城 義大利菲律賓與武漢大不同
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報