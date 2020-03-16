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阿根廷關閉外國人入境15天 中小學停課至月底

最新更新：2020/03/16 12:58

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯16日專電）防範武漢肺炎疫情擴大，阿根廷政府宣布防疫措施，全國中小學停課至3月底，即起關閉邊境15天，禁止外籍人士入境，並驅逐270名未遵守自主隔離規定的外籍遊客。

截至15日為止，阿根廷2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例有56例，2人死亡。

阿根廷政府防疫措施，從衛生部長加西亞（Gines Gonzalez Garcia）原先低估疫情嚴重性，12日起突轉為嚴厲，總統艾柏托（Alberto Fernandez）發布緊急命令，公布一系列管制措施，並親上火線，發表全國演說呼籲民眾共同防疫。

阿根廷宣布自17日起暫停所有疫情嚴重國家，包括中國、韓國、日本、伊朗、美國和所有歐洲地區的國際航班30天。

另外，加強管制外籍旅客，規定過去14天內，來自歐洲、美國、韓國、中國和伊朗等疫區國家的本國籍及外國旅客，入境阿根廷後須自主隔離14天，若違反規定，警方可予以拘留或驅逐。

阿根廷號角報（Clarin）報導，移民局已驅逐270名違反防疫規定的外籍人士。包括在布宜諾斯艾利斯伊塞薩（Ezeiza Airport）國際機場準備入境，但不願遵守隔離規定的180名外國旅客，被迫乘坐原航班返回。另外有90名入住布宜諾斯艾利斯喜來登酒店（Sheraton）不遵守隔離規定也被驅離出境。

因擔心疫情將在4月或5月秋冬季節達到高峰，阿根廷政府15日召集防疫專家開會，宣布全國各小學、初中停課至3月31日，並關閉邊境15天，除居住阿根廷的公民或外國人，將暫時禁止外國旅客以任何方式入境。

此外，政府也關閉所有國家公園，禁止表演、音樂會、劇院電影院等公開活動，而阿根廷人最重要的足球賽事僅能以關閉球場、無任何觀眾的直播方式舉行。

政府將進一步評估減少布宜諾斯艾利斯市區通勤人數的可能性。（編輯：王永志）1090316

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