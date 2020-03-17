英國逾70歲長者將隔離12週 民間動員志工服務

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）英國政府即將宣布70歲以上長者和有慢性病的民眾必須在家隔離12週，民間動員展開志工服務，還有超商將開放清早的特別時段讓年長者購物，避免與他人接觸，增加染病機率。

英國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情越演越烈，至今已有55人死亡，1543人感染。

英國首相強生（Boris Johnson）今天下午召開緊急應變小組會議後召開記者會，建議民眾避免「不必要的社會接觸」，避免去酒吧、劇院等場所。任何與咳嗽和發燒者同住的人，都應該居家自主隔離14天。民眾只要有辦法在家工作，就應該儘量在家工作。

強生也預告，最晚從週末開始，長者與有疾病的民眾需要進行12週居家隔離。

根據政府指南，需要居家隔離的對象包括70歲以上長者（無論身體狀況）、未滿70歲，但有氣喘、慢性阻塞性肺疾病、肺氣腫、支氣管炎、慢性心臟病、慢性腎臟病、慢性肝病如肝炎、神經系統疾病如巴金森氏症、運動神經元疾病、脾臟有疾病或曾移除脾臟，以及有愛滋等會降低免疫力疾病的患者，都屬於居家隔離對象。

此外，過度肥胖者（BMI在40以上）以及懷孕者，也必須居家隔離。

由於這些遭隔離者可能需要購買民生用品等種種幫忙，英國民間已經動員，組織社團召集志願者服務。

「每日郵報」報導，這類組織出現在各大社交網站，包括臉書、推特、Reddit。推特上出現「我要怎麼幫你」（#howcanihelp）的標註，志願者說明自己所在地區，提供購買雜貨等種種服務，令人倍感溫暖。

英國廣播公司（BBC），連鎖超市Iceland在北愛爾蘭西貝爾法斯特（West Belfast）的一家門市明天起將開放早上8時到9時，讓年長者購物。母公司表示這並非公司政策，不過個別門市有權決定服務地方顧客。

店經理柏克（Danny Burke）表示，將會請求所有顧客「尊重這特別的一小時」購物時間，但不會強制查驗年齡。

此外，BBC也決定讓75歲以上老人多看2個月的免費電視。

英國75歲以上老人從2000年起原本可以免繳電視牌照費（TV Licence），但英國政府從今年6月起不再繼續承擔這筆費用，必須恢復繳費。但BBC表示，將把繳費日延後至8月1日。影響的民眾預計有370萬人。

BBC表示，目前的特殊情況不是恢復繳費的時機。BBC在未來幾個月必須扮演提供大眾資訊的重要角色。（編輯：王永志）1090317