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武漢肺炎肆虐 歐盟執委會主席盼疫苗今秋問世

最新更新：2020/03/18 10:01

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，希望對抗新型冠狀病毒株的疫苗今年就能上世。

范德賴恩與德國生技大廠CureVac高層舉行會談後，發表上述言論。歐盟提供8000萬歐元（約新台幣27.3億元）資金，支持CureVac的研究計畫。

她預測的時間點遠比許多衛生專家要為樂觀。許多衛生專家預測，疫苗上市至少得花一年甚至一年半以上時間，來研發、測試並獲得批准。

法新社報導，范德賴恩會晤其他歐盟成員國領袖前，透過線上影片說，「他們正在研究一種大有可為的技術，以研發對抗冠狀病毒的疫苗」。

「歐盟提供他們高達8000萬歐元資金，而我希望在這項支持下，我們也許能在秋天前看見疫苗上市。這可望在歐洲和世界各地拯救許多人命。」

針對媒體先前稱，美國總統川普企圖砸重金獨家採購CureVac開發中的新型冠狀病毒疫苗。對此，CureVac予以否認；德國政府也稱情況已經解決。

范德賴恩與歐盟領導人舉行視訊會議後告訴記者，「有其他國家想挖角CureVac的事實，代表他們是這項研究的領頭羊」。

中國去年爆發武漢肺炎以來，迄今尚未有對抗這種新型冠狀病毒的疫苗，疫情如今已迅速擴散至全球145個國家和地區。

世界衛生組織（WHO）日前宣布，歐洲現在已經成為疫情全球「大流行」震央，歐洲官員正忙著協調採取更嚴厲措施，將感染者與大眾隔離開來。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1090318

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