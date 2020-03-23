全球口罩短缺 臉書捐72萬枚 聖羅蘭將自行生產

（中央社印度班加羅爾/巴黎22日綜合外電報導）武漢肺炎在全球引發口罩嚴重短缺問題，臉書公司今天表示已捐出72萬枚儲備用口罩，法國時尚名牌聖羅蘭及巴黎世家等也宣布將自行生產口罩，提供給醫護人員。

路透社報導，社群媒體龍頭臉書公司（Facebook Inc）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，公司已經捐出緊急儲備的72萬枚口罩，提供給衛生人員，給他們更多防護裝備。

祖克柏在貼文中表示：「為了幫忙，臉書捐出我們之前為防野火持續延燒所購買的72萬枚緊急儲備口罩。」他還說，臉書公司也正在努力取得並捐出更多口罩。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國爆發，導致國內口罩需求激增。美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）目標要在未來18個月內替美國供應藥品和醫療用品的國家戰略儲備局（Strategic National Stockpile）採購5億枚口罩。

另一方面，法國時尚名牌聖羅蘭（Saint Laurent）和巴黎世家（Balenciaga）的母公司開雲集團（Kering）今天表示將開始製作口罩，以緩解武漢肺炎危機期間口罩短缺問題。

法國全國各地防護裝備庫存逐漸減少引發醫師不滿，也導致警察工會揚言罷工；同樣的抗議聲浪也出現在西班牙和義大利。

總部位於巴黎的開雲集團表示，聖羅蘭與巴黎世家將在作業程序和原料獲得正式核准後，儘快開始在工作坊製作防護裝備。開雲集團旗下還包括義大利時尚品牌古馳（Gucci）。

開雲集團還表示打算向中國採購進口300萬枚外科手術口罩，要提供給法國醫療服務機構，古馳也將生產並捐出110萬枚口罩和5萬5000件醫療工作服給義大利。

對手路威酩軒集團（LVMH）上週表示，正在與法國政府合作向中國供應商採購4000萬份外科口罩。

路威酩軒集團和其他包括萊雅集團（L'Oreal）在內的美妝集團，正在透過旗下部分香水工廠製造乾洗手消毒液。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090323