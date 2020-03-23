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大馬確診增多 首相慕尤丁：限量免費派發口罩

最新更新：2020/03/23 14:56

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）截至昨天中午，馬來西亞武漢肺炎確診共1306例，首相慕尤丁今天透過直播宣布，政府將向國外購買1000萬片口罩，再免費派發給有需要的人士，政府也撥7億8000萬令吉抗疫。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）說，將會撥1億令吉（約新台幣6.83億元）給衛生部，以聘用2000名合約護士應急。同時額外撥款5億5000萬令吉給衛生部，作為抗疫、檢測及添購醫療設備之用，設備包括呼吸輔助器、個人防護裝備，加護病房器材。

政府也會撥1億3000萬令吉協助各州政府抗疫，來援助州內直接受到疫情衝擊的販商及行業等。

截至22日中午12時，馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增123例確診病例，累計達1306例。死亡病例增加2起，累計10人死亡。

慕尤丁說，國家安全理事會昨天討論國內口罩價格和短缺問題，決定將免費派發給有需要的人士。在零售部分，他指示國內貿易及消費事務部長，必須與生產商討論價格，以確保訂價不會過高，造成人民的負擔。

他說，馬來西亞共約5家工廠生產口罩，但進口原料短缺，政府在設法解決問題，除禁止口罩出口外，也希望在克服原料問題後，每月可生產200萬至300萬片口罩。

為了幫助人民解決民生問題，慕尤丁指示公積金局準備400億令吉（約新台幣2730億元），允許55歲以下會員從第二戶頭中提款，每月最高500令吉，為期12個月，並從4月1日開放申請。

另一方面，為了更有效實施從18日至31日的行動管制令，馬來西亞軍警今天開始用無人機檢查路面，確保路上不會出現太多車龍與人潮。（編輯：郭中翰）1090323

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