抗武漢肺炎 新加坡科學家研發新法快速測試疫苗

（中央社新加坡24日綜合外電報導）新加坡科學家表示，他們已研發出一種追蹤基因變化的方法，能加速測試2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。這種疾病至今已奪走全球1萬6000人性命。

路透社報導，杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）科學家說，使用他們的技術只需幾天時間，就能評估院方合作夥伴、美國生技公司Arcturus Therapeutics所提供的疫苗。

相較之下，以人體反應為基礎的疫苗試驗法，一般則需幾個月時間。

杜克－新加坡國立大學醫學院新興傳染病計畫副主任黃英勇（Ooi Eng Eong）表示：「你能透過這種方式得知基因的變化─那些基因被啟動、那些被關閉。」

黃英勇說，快速評估疫苗觸發的這些基因變化，就可讓科學家確認疫苗的有效性和副作用，而非單純仰賴人體接種疫苗後的反應。

武漢肺炎尚無已核准藥物或疫苗，多數患者只能接受協助病患呼吸等支持性治療。曾有專家表示，疫苗問世可能需時1年以上。

目前全球已有超過37萬7000人感染武漢肺炎，全球藥廠和研究人員都在競相研發疫苗與治療方法。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090324