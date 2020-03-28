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MLB開賽有3前提 世界大賽可能打到年底

最新更新：2020/03/28 18:32

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB球隊老闆與工會今天批准長達17頁的協議，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐下，球員願意延後賽季，並盡可能按排程打滿例行賽。

「今日美國報」（USA Today）報導，MLB與美國職棒球員工會（MLBPA）在重要經濟議題上達成協議，希望挽救本季162場比賽中的多數賽事，即便要到11月底才打世界大賽也在所不惜。

體育電視頻道ESPN記者巴桑（Jeff Passan）推文指出，球員工會與聯盟商定，2020年MLB賽季在3項前提下才會開打。

一、沒有大型集會限制，導致無法在球迷面前打球；二、沒有旅行限制；三、醫療專家認定，比賽不會對球隊及球迷構成健康風險。

MLB與工會希望至少打完100場比賽，愈多愈好，例行賽將打到10月，並將包括每週雙重賽。

雙方也就擴大現行季後賽排程進行討論，以助彌補減賽造成的收入損失。若11月天氣寒冷成為問題，可能將世界大賽及季後賽從寒冷城市移師至非主場的中立場地舉行。

雙方願意將本季延長至11月26日感恩節才結束，但若在耶誕節前結束賽季，而非在萬聖節前，球員們也可以接受。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090327

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