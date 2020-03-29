比爾蓋茲主張美國全面封城 否則後果更慘

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）長期關注傳染疾病議題的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）接受有線電視新聞網（CNN）訪問時主張，美國應盡快全面封城（shut down）6週到10週，以對抗疫情倍數成長。

64歲的比爾蓋茲本月退出微軟（Microsoft）董事會，全心投入他與妻子梅琳達（Melinda Gates）為名的基金會，專注慈善事業。他在26日接受CNN的視訊訪問，提出對疫情的預測。

比爾蓋茲在與CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）、醫療專家古普塔（Sanjay Gupta）對談時指出，美國應該全面封城6週到10週，稱4月就能恢復正常生活的說法「不切實際」。

比爾蓋茲2015年在知識分享平台TED上的演講就曾警告，未來幾十年間，比起戰爭帶來的災難，更可能發生的是能夠一次殺死1000萬人的高傳染性病毒。

這位億萬身價的慈善家認為，美國部分州採取居家隔離「封城」措施，但還不夠，其他州的情況不像表面上的數字這麼好，因為實際的病例沒有檢測出來，而且沒有阻止人們在各州、各區之間移動。

他說：「假設你有100例，如果不封城，每天增加23%，接下來就是千例、萬例，如果不阻止這個趨勢，這是倍數成長。」比爾蓋茲認為，美國應該使用中國的做法，傾全國之力嚴格封城。

「除非你要分裂美國，否則整個國家就要一起封城」他認為在沒有禁止人員移動之下，防疫的效果大打折扣。嚴格封城6週到10週之後，才能遏止感染曲線的繼續攀升。

目前美國50個州當中，有27個州執行居家禁令，措施包括要求民眾在家隔離、保持6英尺的社交距離，關閉非必要的營業場所等。

比爾蓋茲反對目前各州不同步的措施，也不認為可以漸進式恢復日常生活；雖然全面封城會重創經濟，但不徹底執行的話，結果更慘。

他說：「我們必須把封城列於最高順位，高度的社交隔離確實痛苦，但這沒有任何中間地帶。因為你不可能在一週之後跟大家說，你現在可以去戲院看電影，你可能會被感染也可能不會。」

他說，除非感染數降到很低，否則就算告訴一般人「你現在可以去買車、買房、去餐廳聚會，但人們還是不會想這麼做，因為每個人都想保護自己和家人」。

比爾蓋茲認為，只有把感染數字降到最低的時候，對這一小群人進行隔離，「就像其他提早行動的國家一樣，在感染的案例沒有進入倍數成長之前，提早進行檢測」。（編輯：王永志）1090329