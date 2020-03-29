更多編輯台推薦新聞：
早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案
早報

早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技
國際

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...
一週大事

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...

專訪／鑽石公主號父子首度露面 為居家隔離檢疫者打氣
生活

專訪／鑽石公主號父子首度露面 為居家隔離檢疫者打氣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／中國3色健康碼防疫 意外戳破區域發展假象
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎罕見幼齡感染 美芝加哥嬰兒病故

最新更新：2020/03/29 10:53
美國芝加哥一名嬰兒28日因感染武漢肺炎而死亡，成為全球極度罕見的幼兒感染死亡病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
美國芝加哥一名嬰兒28日因感染武漢肺炎而死亡，成為全球極度罕見的幼兒感染死亡病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社華盛頓28日綜合外電報導­）伊利諾州官員今天表示，芝加哥一名嬰兒因感染武漢肺炎而死亡。此例成為全球極度罕見的幼兒感染死亡病例。

伊利諾州州長普里茨克（J. B. Pritzker）在記者會中表示，伊州過去24小時新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例中，包括一名嬰兒。

伊州公共衛生廳說，這名嬰兒住在芝加哥，還不到一歲，先前採檢結果呈陽性反應。

公共衛生廳廳長艾齊克（Ngozi Ezike）聲明指出，過去從未發生嬰兒因2019冠狀病毒疾病而喪命。「目前正全面調查，以確定死因。」

伊州州長普里茨克說，他對此一消息感到震驚。

加州洛杉磯郡公共衛生局上週表示，一名青少年檢測2019冠狀病毒疾病呈陽性反應之後病故。但衛生局又說，此一病例複雜，可能另有原因。

多項研究指出，武漢肺炎病毒感染年長者與有潛在疾病者的比率偏高。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090329

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報