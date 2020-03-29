武漢肺炎罕見幼齡感染 美芝加哥嬰兒病故

美國芝加哥一名嬰兒28日因感染武漢肺炎而死亡，成為全球極度罕見的幼兒感染死亡病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社華盛頓28日綜合外電報導­）伊利諾州官員今天表示，芝加哥一名嬰兒因感染武漢肺炎而死亡。此例成為全球極度罕見的幼兒感染死亡病例。

伊利諾州州長普里茨克（J. B. Pritzker）在記者會中表示，伊州過去24小時新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例中，包括一名嬰兒。

伊州公共衛生廳說，這名嬰兒住在芝加哥，還不到一歲，先前採檢結果呈陽性反應。

公共衛生廳廳長艾齊克（Ngozi Ezike）聲明指出，過去從未發生嬰兒因2019冠狀病毒疾病而喪命。「目前正全面調查，以確定死因。」

伊州州長普里茨克說，他對此一消息感到震驚。

加州洛杉磯郡公共衛生局上週表示，一名青少年檢測2019冠狀病毒疾病呈陽性反應之後病故。但衛生局又說，此一病例複雜，可能另有原因。

多項研究指出，武漢肺炎病毒感染年長者與有潛在疾病者的比率偏高。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090329