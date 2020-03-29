違反居家通告出境 新加坡男子遭撤銷護照

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）武漢肺炎疫情全球延燒，各國均強化邊境管控遏阻疫情擴散，新加坡男子由於違反具有法律拘束力的「居家通告」禁令，遭移民與關卡局撤銷護照。衛生部也介入調查。

移民與關卡局（ICA）今天公告，這名觸犯「居家通告」（SHN）禁令的53歲男子，3日從印尼巴淡島（Batam）返回新加坡，隨即接獲「居家通告」要求，他卻無視關卡局官員警告，執意當天再出境前往印尼。

這名男子後來於24日返回新加坡，再接獲第2份「居家通告」。

移民與關卡局認為，這名男子蓄意違反「居家通告」禁令，是不負責任行為，立即撤銷護照。

根據新加坡規定，從20日晚間11時59分起，所有從海外返回新加坡的公民、永久居民、工作准證持有人與短期訪客，都要施行為期14天「居家通告」，14天內不得外出，違反規定者處最高新加坡幣1萬元（約新台幣21萬元）罰款、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

新加坡政府也籲請民眾延後所有出國計畫。

新加坡昨天新增70起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），累計確診802起。（編輯：王永志）1090329