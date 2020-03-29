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武漢肺炎／疑因口罩手套沒戴好 妻被居家檢疫夫傳染病毒
首頁 / 國際

武漢肺炎新增150起確診 馬來西亞死亡增至34人

最新更新：2020/03/29 17:55

（中央社記者郭朝河吉隆坡29日專電）馬來西亞衛生總監諾希山今天宣布，截至中午12時，馬來西亞新增150起武漢肺炎確診病例，全國累計2470例；死亡病例增加7起，累計34例死亡。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）29日召開記者會表示，目前有68名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者388人，康復率為15.7%。其餘病患之中，有73人在加護病房接受治療，其中54人需要呼吸器輔助。

同時，衛生部發布最新武漢肺炎確診病例地區分布圖，截至3月28日中午12時，共有15個高風險疫情紅區，其中包括首都吉隆坡3個地區；黃區則有10個。

依照馬來西亞衛生部的分類，超過40起確診病例的定義為紅區；黃區為20至40起確診病例。

另一方面，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri IsmailSabri Yaakob）今天表示，政府購買的500萬個口罩，在未來數天內將優先將這批口罩發放給前線，如醫護人員、警方和軍人，第二批口罩才會免費發放給民眾。（編輯：高照芬）1090329

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