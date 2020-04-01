復活節島傳武漢肺炎首例 與世隔絕面臨空前威脅

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯1日專電）英國廣播公司報導世上最與世隔絕的島嶼之一復活節島也出現武漢肺炎首例確診，因未接觸遊客，應已出現社區感染，島上醫療設備短缺難以到達，正面臨空前威脅。

英國廣播公司（BBC）3月27日報導，復活節島市長艾德門茲（Pedro Edmunds）接受採訪表示，當地首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例是當地居民，並未接觸過島內遊客，研判已出現社區感染。

這名病患因出現相關症狀，3月11日到島上唯一的醫院就診，直到兩週後才被確診，在這之前應該已有更多居民被感染。

艾德門茲解釋島上無法進行檢測，必須將樣本送往智利，但目前航班都已暫停，也無法寄出。當地政府已收集30多個尚待檢測的疑似病例樣本，估計有100多個疑似病例。

復活節島（紅標處）位於智利以西外海約3600公里，為智利領地。（圖取自google.com/maps）

復活節島（Easter Island）位於智利以西外海約3600公里，為智利領地，以神祕巨大「摩艾石像」（Moai）聞名，每月吸引約1.2萬名遊客，武漢肺炎入侵造成島上居民恐懼，因復活節島不但難以到達，醫療資源相當有限，他們擔心當地老人被感染，他們是島上重要的傳統文化。

艾德門茲說復活節島有1萬多名居民，但只有一家醫院，全島只有3台呼吸機，沒有內科醫生、重症專科醫師或加護病房。就算載送病患到智利，搭飛機也要5小時。

智利政府自3月19日已暫停往來復活節島所有航班，並執行為期14天隔離措施，以控制病毒擴散。當地滯留740名遊客，智利南美航空公司已同意自26日起每週安排2航班協助撤離。

但當地政府擔心即使遊客都離開了，島上疫情仍不樂觀，因為「顯然已出現社區感染」。他們並責怪智利政府處理不當，先前已多次要求取消航班封島，但為時已晚。

武漢肺炎入侵造成復活節島前所未有的威脅，除了不知有多少居民已感染，島上經濟強烈依賴旅遊業，許多居民已沒錢生活，物資一向由智利運送供應，居民害怕未來會出現糧食及物資短缺危機。（編輯：陳永昌）1090401