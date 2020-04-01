研究：武漢封城擋70萬病例 延緩病毒擴散速度

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據今天出刊的研究報告，中國在封鎖2019冠狀病毒疾病（COVID-19）發源地武漢市上的決定，或許延緩病毒擴散速度，因而避免了超過70萬起的新病例。

根據中國、美國與英國研究人員發表於「科學」（Science）期刊的研究報告，中國在疫情爆發頭50天所實施的嚴厲控制措施，替境內其他城市爭取到寶貴時間來準備、展開各自的防疫措施。

法新社報導，研究作者群之一、英國牛津大學學者戴伊（Christopher Dye）表示，疫情爆發後第50天，即2月19日，中國有3萬起確診病例。

新聞稿引述他的話表示：「從我們的分析可知，如果武漢沒有實施旅行禁令，如果中國沒有祭出全國緊急因應措施，疫情爆發到了第50天，武漢以外地區會有超過70萬起2019冠狀病毒疾病確診病例。」

他說：「中國的管控措施似乎奏效，成功打斷傳播鏈，避免有病毒和易中鏢民眾相互接觸。」

研究人員是使用病例報告、公衛資訊與手機定位追蹤資料來調查病毒傳播狀況，調查期間涵蓋中國最大節日農曆新年。

研究共同作者、美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）生物學教授比揚斯塔（Ottar Bjornstad）表示，手機追蹤資料提供「引人入勝」的新串流數據。

比揚斯塔說，研究人員「利用手機數據，將這次疫情爆發期間武漢人員進出流量，拿來跟前兩年春節的數據進行比對」。

他說：「分析結果顯示，2020年1月23日祭出旅行禁令後，民眾移動量大幅縮減。根據這份數據，我們也可以計算出中國其他城市武漢相關病例的縮減量。」

根據模擬，武漢封城延緩了病毒傳播到其他城市的時間，讓他們有時間展開整備行動，實施禁止公共場所集會與關閉娛樂場所等的防疫措施。

現在全球有近半數人口被要求待在家中，以遏止病毒擴散，封城措施很快就成為常態。然而，北京當局兩個多月前率先宣布武漢封城時，這項決定還被視為激進手段。

隨著武漢市種種限制措施逐一解除，民眾生活也慢慢恢復正常，中國與各國如今面臨的問題是，重新開放民眾移動之後，情況會如何演變。

研究另一名執筆人、北京師範大學流行病學副教授田懷玉說：「鑒於感染人數僅占中國總人口一小部分，為數更多的人口仍有感染2019冠狀病毒疾病的風險。我們深刻了解，在地或外來病例都有可能導致疫情復發。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090401