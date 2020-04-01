為釋病床轉介患者至照護中心 義大利抗疫政策挨批

（中央社羅馬31日綜合外電報導）義大利醫師與醫師工會今天警告，政府讓2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）採檢陽性的病患出院，再將他們轉介照護中心，簡直就是幫「生物炸彈」裝填炸藥。

在2萬8000多人住院、其中4000多人住加護病房的情況下，病床需要盡快釋出，那些無法在家隔離恢復健康者，都將被轉介至照護中心或徵用旅館。

病毒已隨著這場「沉默的大屠殺」滲透義大利各地的無障礙生活設施，照護中心住客莫不人心惶惶，擔心不敵病魔。

儘管無法掌握確切數據，但專家表示，單是在重災區貝加莫省（Bergamo）就有超過600人染疫，而且據說還有很多人沒被採檢。

專家們非常擔憂全國7000間照護中心共約30萬名入住者的安危。

義大利老人醫學學會（SIGG）負責人殷卡利（Raffaele Antonelli Incalzi）告訴法新社：「面對一場這樣的戰役，我們不能承受新疫情爆發的危險，那樣會把照護中心變成散布病毒的『生物炸彈』。」

他說：「廣泛運用照護中心的床位來舒緩醫院壓力...會讓入住的長者身陷危境。」

重災區倫巴底大區（Lombardy）已有約2000名患者轉介至照護中心，中部的馬爾凱（Marche）以及南部的西西里（Sicily）也開始跟進。

義大利政治研究所（Institute for Political Studies, ISPI）研究員維拉（Matteo Villa）昨天告訴外國媒體協會，區域數據顯示，出院者有很大比例還帶有病毒。

政府表示，會嚴格規範以那些措施確保不會發生感染，包括保持身體距離、訓練人員、讓成員穿戴防護裝備等。

但義大利全國醫師工會貝加莫分會理事長阿格西（Marco Agazzi）告訴法新社：「誰要來檢查規定是否落實？」

他說，「防護裝備很難取得，如果無法補充新裝備，就代表早已過度緊繃的設施會失去重要人手」，政府這項決策「真的讓人無法理解」。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090401