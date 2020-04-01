從買菜到搭公車 保持社交距離土耳其管很多

土耳其武漢肺炎疫情增溫，各銀行採取限制營業大廳人數措施。一家銀行位在安卡拉的分行3月31日可看見門口公告僅限兩名顧客同時進入，有顧客在門外等候。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月1日

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其武漢肺炎確診病例數連日攀升，當局禁止民眾聚會，並對65歲以上長者和慢性病患下達禁足令。內政部也對商店、巿集、大眾運輸和餐廳公告保持社交距離的原則性作法。

當局於3月21日子夜起禁止65歲以上老人和慢性病患者出門，違規者將遭重罰3150里拉（約新台幣1萬4360元）。不過根據報導，警方儘量採取勸導式執法，除非違規的老人家堅不返家，否則不會強勢開單。

土耳其俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情急遽升溫，截至昨天累計確診1萬3531例、死亡214例。昨天採檢、確診、死亡數都創單日新高，疫情發展令人憂心。

過去數日因通報病例數攀升，內政部就保持社交距離公告原則性作法。其中，商店、超級巿場須依賣場空間大小，以每10平方公尺一名顧客為原則，對人員流量進行管制。

而為減少消費者直接接觸商品，新鮮蔬果一律先行強制裝袋才可上架，藉以降低可能的感染風險。內政部在公告中強調：「轄區警察將會經常就此進行檢查。」

封閉式賣場之外，許多土耳其家庭喜歡上傳統巿集採購。為了拉大相鄰攤商的距離，當局規定，販售諸如衣服、玩具、裝飾品等非民生必需品的攤商禁止營業，以騰出空間，讓販售蔬菜、水果、榖類、豆類和清潔用品的攤商可以擴大彼此攤位間距。

在大眾運輸工具方面，當局規定所有公車只能使用半數載客運能，而且乘客間必須保持距離，禁止相鄰而坐。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於3月27日宣布限制城際移動，出省須經省政府許可。這實際上意味一般民眾在正常情況下禁止出省。內政部在公告中列出例外情況，包括為醫療目的而出省並檢附醫師證明、為一等親奔喪或探病、過去15天內無處棲身者，可向省府申請出省。

獲准出省的民眾須在長途客運站接受檢查，經確認搭乘該班跨省巴士的所有旅客健康無虞後，班車才可放行。巴士進入目的地省分後，當局會在省界或巿界再次檢查旅客健康狀況，以確定有無民眾必須接受14天隔離。

當局也已政策限制計程車營業頻率，3月30日僅車牌尾數為單數的計程車可出車，隔天換成尾數為雙數者，以此類推。

另外，當局下令各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧、水煙館、舞廳、夜總會自3月17日起全面歇業，幾乎全國所有社交聚會都遭到禁止。餐廳和糕餅店雖可營業，但同月21日的公告進一步要求僅限外帶。

與此同時，各銀行已將自動提款機每日提領上限調高到至少5000里拉，以避免太多顧客進出，並且紛紛採取限制營業大廳人數的措施。例如中央社記者昨天走訪位在首都安卡拉松丘區（Camlitepe）一家銀行的分行，門口公告僅限兩名顧客同時進入，警衛確實管制人流，有顧客因此在入口處排隊等候。1090401（編輯：陳惠珍）1090401