防疫不力 吉爾吉斯衛生部長及副總理遭革職

（中央社吉爾吉斯首都比許凱克1日綜合外電報導）吉爾吉斯總統秦貝科夫（Sooronbay Jeenbekov）今天以防疫不力為由，宣布將衛生部長喬彭巴耶夫及副總理奧穆爾別科娃解職。

法新社報導，秦貝科夫昨天批評主導2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫工作的衛生部長喬彭巴耶夫（Kosmosbek Cholponbayev）及副總理奧穆爾別科娃（Altynai Omurbekova）「辦事不力」，導致疫情因此蔓延。吉爾吉斯總統官方網站今天隨即發布兩人的解職令。

根據官方統計，吉爾吉斯目前已有111例確診，尚未出現死亡案例。

貧困的吉爾吉斯為前蘇聯加盟國之一，與中國比鄰、擁有600萬人口，是武漢肺炎疫情爆發後，第一個獲得國際貨幣基金（IMF）緊急撥款的國家。

IMF上週表示，這次1億2100萬美元的援助計畫是為了解決「（吉爾吉斯）因這次疫情面臨的緊急收支平衡需求」。

吉爾吉斯經濟來源主要依賴一座主要金礦的生產，同時也有數十萬吉爾吉斯移工在俄羅斯工作，近年匯回數十億美元。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090401