馬來西亞行動管制令延長與否 10日是關鍵

（中央社記者郭朝河吉隆坡2日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，目前仍難以預測馬來西亞2019冠狀病毒疾病疫情何時受到控制，10日將會評估，以決定目前的行動管制令是否展延。

諾希山今天召開記者會表示，若馬來西亞未來這兩週「壓平曲線」（Flatten The Curve），即疫情雖然沒完全消滅，但新增病例平緩得足以讓醫院應付，那意味著馬來西亞疫情受到控制。

他說，未來兩週非常關鍵，一旦國民盡好本分留守家中、勤洗手及保持社交距離，就可能壓平曲線，那政府10日就能順利於14日結束行動管制令，否則將延長管制令至疫情受到控制為止。

截至今天中午12時，馬來西亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）單日新增208起確診病例，累計突破3000例至3116例，死亡增加5例，累計50例，死亡率約1.6%。

「壓平曲線」（#FlattenTheCurve）是全球社群媒體近半個月掀起的一股主題標籤（Hashtags）熱潮，許多推特（Twitter）與臉書（Facebook）到處是民眾轉貼的壓平曲線圖表，呼籲人人「保持社交距離」（Social Distancing），以遏止病毒傳播。

諾希山說，目前入住加護病房的病人增加，因此政府有必要確認醫院能良好運作來治療病人。

世界衛生組織（WHO）則預測馬來西亞確診病例會在4月中出現高峰，諾希山不排除這種可能性，表示仍有些馬來西亞人近期回國，若沒做好隔離工作，可能會引發另一波疫情。因此，他呼籲近期回國者必須進行嚴格篩檢與隔離14天，以使政府可追蹤所有新增病例，及早隔離與治療病患。（編輯：郭中翰）1090402