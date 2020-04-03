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疫情衝擊經濟 世界銀行動支1600億美元搶救

最新更新：2020/04/03 10:34

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天通過一項計畫，要在15個月內動支1600億美元緊急援助資金，協助各國因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行帶來的衝擊。

總部位於美國華府的世界銀行董事會宣布，第一批快速救市資金初步釋出19億美元用於25個國家，再拓展到另外40國。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）說：「我們正努力強化發展中國家因應2019冠狀病毒疾病大流行的能力，並縮短經濟及社會復甦的時間。」

他說：「最貧窮、最脆弱的國家可能受創最深，我們在全球的團隊將持續聚焦國家層級及區域的危機解決方案。」

世界銀行也正重新配置現有17億美元資金，包括用於「災難性借款」，這是一種緊急信貸額度。

世界銀行表示，印度將是第一波計畫的最大受益國，將取得10億美元融資；其次是巴基斯坦將取得2億美元；阿富汗將取得稍多於一億美元的資金；但資金會分配到幾乎各大洲的不同國家。

另外，世界銀行的民間融資公司「國際金融公司」（International Finance Corporation）也將提供80億美元協助受疫情影響的私人企業，並協助維持就業。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090403

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