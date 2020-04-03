馬來西亞加入抗疫國際聯盟 研發對付武漢肺炎方案

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞衛生總監諾希山表示，全球30多個國家70名科學家、醫生、資助者和政策制定者已簽署聲明，將組成「2019年冠狀病毒疾病臨床研究聯盟」共同應對武漢肺炎。馬來西亞已簽署參與這個組織。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）在臉書發表聲明，他已代表國家簽署這項聲明，並表示組成國際聯盟是希望能加快武漢肺炎預防與治療的相關研究，尤其針對衛生醫療系統條件不足而遭冠狀病毒肆虐的地區，希望能幫助他們一同度過難關。

他表示，聯盟成員已在國際知名醫學期刊刺胳針（Lancet）發表文章，並指出非洲、拉丁美洲、東歐和部分亞洲地區非常需要國際研究的合作與協調，以便能在資源有限下，更有效加快研究速度，以解決不斷蔓延的疫情。

這個國際聯盟成員來自全球的衛生專家，包括公共部門研究機構、衛生部、學術界、非營利性研究和發展組織、非政府組織、國際組織和資助者。

目前多數冠狀病毒臨床試驗，針對資源不足的地區進行試驗卻很少；因此這個組織承諾將加速分享技術專長和臨床試驗能力，以便讓一些弱勢群體能強化打擊疫情的希望和能力。

「2019年冠狀病毒疾病臨床研究聯盟」（COVID-19 Clinical Research Coalition）是來自包括美國，英國，瑞士，法國，泰國，阿根廷，澳洲，挪威，巴西等的科學家、醫生、資助者和政策制定者所組成，台灣尚無參與者。（編輯：陳惠珍）1090403