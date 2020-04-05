馬來西亞確診3662例 東馬禁止齋戒月市集

（中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增179起武漢肺炎確診病例，累計達3662例。死亡病例增4起，累計61例，死亡率約1.66%。為防疫情擴散，東馬兩州政府禁止主辦齋戒月市集。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）說，截至今天中午12時，有90名病患康復出院，累計出院者1005人，康復率達27.44%；其餘病患，有99人在加護病房治療，其中48人需要呼吸器輔助。

馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例最近每天以3位數增加，東馬的沙巴州與砂勞越州（Sarawak，也稱砂拉越）州政府已宣布，禁止主辦今年的齋戒月市集，以免疫情持續擴散。

伊斯蘭教將於4月23日迎來長達1個月的齋戒月，之後會歡度開齋節。通常在齋戒月期間，穆斯林不可抽菸、禁飲酒、禁說謊、禁食、戒親密行為，也禁止一切紛爭與戰爭。馬來西亞穆斯林通常從早上7時禁食至傍晚7時，解禁後會到齋戒月市集買食物吃。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）則說，執法人員昨天逮捕368名違反行動管制令條例的人士，較前一天的413人減少11%，凸顯民眾逐漸遵守禁令，漸漸具有防疫意識。

他說，被逮捕的368人中，有309人遭到扣留，59人已獲得保釋。他也表示，政府昨天在全國11個州屬83個公共地區進行消毒，已設立551個隔離中心，預料可容納40萬人進行隔離。（編輯：郭中翰）1090405