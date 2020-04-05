武漢肺炎疫情升溫 印尼要求民眾外出須戴口罩

印尼武漢肺炎疫情升溫致使外科口罩難求，印尼政府要求民眾外出必須戴口罩，並建議用布口罩，將外科口罩留給醫護人員使用。圖為109年3月26日雅加達瑟南市場一景。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月5日

（中央社記者石秀娟雅加達5日專電）印尼今天通報單日新增181例武漢肺炎確診病例，累計達2273例，死亡人數新增7人，總數198人。官員要求民眾今天起出門都要戴口罩。雅加達大眾運輸自12日起將強制戴口罩。

印尼2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者急速增加，3日通報新增196例，是單日最高增幅，今天則是第二高，死亡總人數已逼近200人。

印尼衛生部疾病管制及預防局局長艾瑪德（Achmad Yurianto）在疫情更新的記者會上指出，依照世界衛生組織（WHO）的建議，今天起民眾外出必須戴口罩，因為在戶外可能遇到無症狀的武漢肺炎感染者。

艾瑪德呼籲民眾用可以清洗重複使用的布口罩，使用後以肥皂清洗，把外科口罩和N-95留給醫護人員使用，也呼籲民眾保持社交距離。

武漢肺炎疫情升溫後，印尼已難買到外科口罩。民眾指出，雅加達一盒50個外科口罩要價40萬印尼盾至65萬印尼盾（約新台幣738元至1200元），在東爪哇泗水（Surabaya）的售價為50萬印尼盾（新台幣923元）。以一個口罩印尼盾8000元來算，2個口罩就比印尼路邊攤的炒飯還貴。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）今天則是要求雅加達的大眾運輸系統，包括捷運、輕軌以及快捷巴士（BRT）等訂定強制要求乘客戴口罩的辦法，明天起開始宣導，自4月12日起將強制實施。

此外，今年伊斯蘭教的齋戒月預計4月23日左右開始，穆斯林會在齋戒月後兩週左右開始返鄉（mudik）與家人團聚，共度齋戒月後的開齋節。

去年印尼有1950萬民眾返鄉過開齋節，外界擔憂大批人潮移動將使疫情擴散。印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前拍板，不會限制民眾返鄉，但考慮提供津貼等經濟誘因，鼓勵民眾改到日後再返鄉。

印尼交通部已提出多項措施，盼民眾打消返鄉計畫，包括公共運輸或私人交通工具的載客量都須減半，公共運輸的票價提高，返鄉後以及結束返鄉後，都必須自我隔離14天，這些規定將實施兩個月再視疫情檢討。（編輯：林憬屏）1090405