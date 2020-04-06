土耳其武漢肺炎增3135例 累計逾2.7萬確診574死

（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其今天採檢2萬65起武漢肺炎疑似病例，通報3135例確診，雙雙創單日新高，並且新增73人不治；累計確診2萬7069例，累計死亡達574例。

當局提高對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢能量後，確診病例數持續攀升。衛生部今晚在網站公布疫情通報顯示，單日採檢量首度突破2萬例，其中3135例確診，兩個數字都是境內自從3月11日通報確診首例以來的新高。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間在推特發文指出，檢測數量超過2萬例，康復的患者總數超過1000例，「病毒靠接觸傳播，我們不要給這個病毒機會，我們待在家裡」。

衛生部指出，目前共檢測18萬1445例，累計有1042例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1381例、935例。

土耳其「自由日報」（Hurriyet）今天報導，政府宣布免費對民眾提供三層外科口罩，除了已經政策「禁足」的20以歲以下、65歲以上公民之外每人分配5片，可以透過土耳其郵政網購平台（e-PTTAVM）登錄並獲免費寄送。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）3日下令，民眾前往人多的巿集、超巿和工作場所強制戴口罩。（編輯：陳永昌）1090406