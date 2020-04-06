近百歲郵輪鬧鬼出名 瑪麗皇后號擬復出抗疫

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）南加州長堤市因應未來幾週防疫醫療需求暴增，考慮徵調一艘84年歷史、鬧鬼聞名的觀光郵輪「瑪麗皇后號」（Queen Mary）做為臨時醫院使用。

長堤市（Long Beach）官員4日在聲明稿表示，市府正在協調醫護單位，做好準備以滿足社區需求。繼洛杉磯會展中心、長堤市會展中心等大型場館改裝為臨時醫院之後，瑪麗皇后號也可能用來分攤醫療壓力。

瑪麗皇后號這艘大型郵輪船齡84歲，1967年退役以來停靠在長堤港53年。這艘老奶奶級大船，曾往來大西洋載客，也曾在二戰時期被徵調為運兵船。

半世紀來，瑪麗皇后號是長堤市觀光景點，一是做為古蹟，售票供遊客進入內部參觀，二是船上有餐廳與347個房間，讓旅客在船上住宿與用餐。

鬧鬼傳聞沒有阻止遊客買票上船，甚至成為吸引遊客探險的賣點。這裡在2008年被「時代」雜誌選為全球十大鬧鬼地點。

長堤市是洛杉磯郡南部約46萬人口的港口都市，到5日為止共有213名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的確診病例、3人死亡。洛杉磯郡確診超過5900人、132死。

長堤市3日宣布，長堤市會展中心已經改裝成野戰醫院，設有100張臨時病床。

長堤市長賈西亞（Robert Garcia）對當地媒體表示：「我們正使用一切資源，面對未來幾週醫療需求的暴增。我們已在醫院和診所增加了數百床位，之後還會繼續。」

「洛杉磯時報」報導，海軍「仁慈號」醫療艦上週抵達洛杉磯之後，這艘擁有1000張病床的海上醫院目前只照顧17名病人，但官員表示，多家醫院正在計算進一步轉院人數。

洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）上週也改裝成野戰醫院，提供250張病床。（編輯：陳永昌）1090406