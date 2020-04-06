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馬來西亞鎖國政策 公共交通用量暴跌

最新更新：2020/04/06 12:04

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞交通部長魏家祥表示，受到武漢肺炎鎖國政策影響，馬來西亞公共交通業遭受嚴重打擊，其中航空業損失最大，乘客量在短短一個月內下滑約97%。

魏家祥昨天接受馬來電視節目「敘事議論」（Bicara Naratif）受訪時表示，自從馬來西亞於3月18日實施行動管制，限制國人與遊客出入境後，公共交通使用率也大幅下滑。

根據3家馬來西亞註冊的航空公司數據顯示，3月國內航線平均航班只剩下1364班，總乘客量月減97%；國際航線也縮減至247個航班，總乘客量月減98%。

魏家祥認為，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情結束後，政府要如何協助振興航空是非常大的挑戰，包括需要制定長遠策略去協助航空業者，探討如何增設更多國內航線。

他也表示，3月的巴士乘客量比2月平均下降91.63%；電動火車掉89.25%；包含輕快鐵、捷運和單軌火車的快捷通軌道系統（Rapid Rail）更暴跌95.09%；至於機場快鐵（ERL）乘客量也在多個航線停飛下萎縮87.08%。

另外，魏家祥透露，衛生部向中國訂購的94台呼吸器已經在昨晚抵達吉隆坡國際機場，預料可以投入對抗武漢肺炎的醫護團隊，拯救更多寶貴生命。

他特別向馬來西亞駐華大使和馬來西亞駐上海領事致謝，感謝他們與中國政府協調，讓這些器材能盡速地引進馬來西亞。（編輯：韋樞）1090406

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