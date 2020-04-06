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英國提500億英鎊保護傘計畫助民間企業 歐盟准了

最新更新：2020/04/06 21:55

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天批准英國一項500億英鎊（約新台幣1兆8600億元）的「保護傘」計畫，以助民間企業不被2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擊垮。

法新社報導，英國雖已於1月底脫離歐盟，但歐盟法律在脫歐過渡期結束前依然適用，而且歐盟一般會限制政府補貼措施。

但各國政府現正忙於支持被疫情與各國封鎖措施重創的勞工，布魯塞爾當局已允諾會展現法規的「充分彈性」。

英國已撥出資金，準備對關鍵企業提供直接補助與補助性公共貸款，同時鼓勵研究如何預防、處置和治療武漢肺炎。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布聲明，證實會讓英國的500億英鎊計畫過關。英國上月公布的另外兩項數額較少計畫，之前也獲得歐盟執委會批准。

英國3月23日下令關閉非必要商家與服務3週，以遏制武漢肺炎擴散。到目前為止，英國已有超過600人死於武漢肺炎。

歐洲和全球各地也出現跟英國類似的封鎖措施。經濟學家認為，全球今年步入嚴重衰退勢在難免。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090406

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