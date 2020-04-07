川普威脅報復 印度允許奎寧出口

（中央社記者康世人新德里7日專電）美國總統川普稍早暗示若印度不解除對羥氯奎寧的出口限制，美國將報復；印度外交部今天表示，印度將向受武漢肺炎大流行嚴重影響的國家出口必備藥物。

但印度外交部表示，必須先滿足國內需求和現有訂單後，政府將視庫存量，才會允許普拿疼及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）等藥物出口。

根據印度衛生與家庭福利部的統計，截至6日晚間6時30分，印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達4067例，其中有109人死亡、291人痊癒，疫情持續升溫。

外交部新任發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在答覆媒體詢問時說，在2019年冠狀病毒疾病的人道考量上，印度將向仰賴印度能力的所有鄰國出口治療發燒、頭痛的乙醯胺酚（Paracetamol，或稱普拿疼）及抗瘧疾藥物羥氯奎寧。

斯里瓦斯塔瓦說，印度也將向那些受到2019冠狀病毒疾病大流行嚴重影響的國家，出口這些必備藥物。

法國的研究團隊3月底公布一份初期研究，表示羥氯奎寧對治療新型冠狀病毒患者有顯著療效。

印度是全球最大的羥氯奎寧生產國，但為保障本國需求，3月3日宣布普拿疼等26種藥品原料及藥物禁止出口，之後又禁止羥氯奎寧出口。但在公布禁令時，印度政府允許對上述藥物逐案審查後出口。

川普（Donald Trump）稍早在白宮簡報會上暗示，若印度不解除對羥氯奎寧的出口限制，美國將對印度採取報復性措施。

川普先前說，在與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話後，印度已考慮解除對美出口羥氯奎寧的限制。根據莫迪先前的推文，川普4日與莫迪通電話，但莫迪未提到川普要求他解除出口禁令，僅提到雙方溝通良好，同意動用美印夥伴關係的所有力量共同對抗2019冠狀病毒疾病。

至於印度是否因美國暗示將報復才解除羥氯奎寧的出口限制，新德里電視台（NDTV）、國際亞洲新聞社（ANI）等媒體引述斯里瓦斯塔瓦談話表示，印度政府不鼓勵在此事上出現任何猜測或「政治化」的意圖。

斯里瓦斯塔瓦說，考慮到2019冠狀病毒疾病大流行的嚴重性，印度一直認為國際社會「必須表現強大的團結與合作」。

他說，像任何負責任的政府一樣，印度政府首要義務是確保國內擁有足夠的藥品庫存，滿足本國人需求；在確保所有可能突發事件的需求後，對相關藥品的出口限制已大幅解除。（編輯：郭中翰）1090407