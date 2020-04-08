慶大醫院18名研修醫疑聚餐染疫 日媒批笨蛋

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本慶應大學附屬醫院有18名研修醫疑因聚餐相繼染上武漢肺炎，日媒抨擊他們是笨蛋研修醫。無獨有偶，京都大學醫學院附屬醫院也有醫師、研修醫等95人因聚餐被要求居家隔離。

日本富士晚報以「慶應宴會 笨蛋研修醫」為大標題報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，日本政府、自治體呼籲民眾盡量少去密閉空間、人群密集、與人密切接觸的「3密」場所，但慶應大學附屬醫院（東京都新宿區）約40名研修醫（實習醫生）3月底卻辦聚餐。

曾醫治過日本首相安倍晉三、旅日球星王貞治的慶應大學附屬醫院6日表示，院內的一名結束初期研修的醫師於3月31日確診武漢肺炎，可能與此人有接觸的共有99人進行居家隔離。院方實施病毒篩檢的結果，截至6日為止，已知有18人確診。

報導說，發生群聚感染的原因之一可能是每年實施研修醫結業典禮後會舉行聯誼會，院方曾多次告知醫師等，疫情延燒盡量少聚餐，也提醒醫師等取消懇親會，但有約40名研修醫卻辦了聚餐。

此事被週刊文春爆料後，引發熱議。週刊文春報導，慶應大學附屬醫院3月25日籲請醫師等盡量減少外出，翌日這群研修醫在東京辦聚餐。

因為沒參加這場聯誼會的相關人士也確診，所以院方正在疫調。

慶應大學附屬醫院院長北川雄光發出聲明說：「應守護患者的醫療人員做出不可被原諒的行為，深感抱歉。」

富士晚報批評說：「不僅做疫調，院方最好重新檢查這些負責人命工作的醫療人員是否適格。」

無獨有偶，日本朝日新聞今天報導，京都大學醫學院附屬醫院（京都市左京區），本年度（4月1日起）開始排輪班的醫師、研修醫等95人被要求居家隔離。因為他們參加聚餐、國內旅行。這95人包括28名醫師、57名研修醫、10名事務職員等。

院方表示，基於院內防疫，2月以後就籲請4月起要排班的醫護人員盡量不要參加聚餐、國內旅行等，不過並沒告知如果不遵守這些規則的話就得居家隔離一事。

這家醫院還沒傳出有人確診，已結束為期2週居家隔離的人員陸續上工。

為何這麼多位醫師、研修醫必須居家隔離。京都大學醫學院附屬醫院表示，鑑於其他醫院發生的案例，為維持診療體制，讓患者能得到安全的醫療，有必要採取必要的措施。（編輯：陳永昌）1090408