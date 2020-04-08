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疫情衝擊 法國央行：Q1經濟萎縮6%

最新更新：2020/04/08 17:51

（中央社巴黎8日綜合外電報導）武漢肺炎衝擊全球經濟。因疫情大流行造成經濟活動大幅縮減之際，法國央行今天表示，國內今年第1季經濟萎縮約6%，是1945年以來最糟的經濟表現。

法新社報導，根據先前官方數據，法國2019年第4季經濟萎縮0.1%，連續兩季經濟表現都呈現負成長，這意味法國經濟已進入技術性衰退。

法國央行法蘭西銀行（The Bank of France）指出，3月過去2週的時間內，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情急劇升溫，經濟活動大幅減少32%。

法蘭西銀行表示：「你得回溯到1968年第2季，當時經濟受到5月（政治動盪）事件的影響，發現有類似的活動驟減」。但當時的經濟成長也僅減少5.3%，仍比今年狀況好些。

法蘭西銀行指出，衝擊最大的產業包括營建、交通、餐廳及住宿等。

為遏止疫情發展，法國自3月17日起實施封城，此項措施將延長2週至4月15日。官員表示，若疫情沒有穩定跡象的話，將繼續維持封城。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計數據，法國確診人數已破11萬人。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1090408

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