新加坡本土感染病例明顯上升 境外移入降低

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）新加坡今天新增武漢肺炎確診病例142起，創單日新高，其中140起是本土感染病例。迄今境外移入病例大幅降低，本土感染病例上升，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。

新加坡衛生部晚間公布最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情數字。在本土感染的140起病例中，55起與現有感染群有關，13起與先前確診病例有關，剩下的72起暫時與其他病例無關。確診累計1623例。

新加坡為控制疫情散播，從昨天起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施。非必要服務場所關閉1個月，嚴禁到餐館與庶民美食中心用餐，只能外帶或送餐服務，彼此之間要保持至少1公尺的社交安全距離，市區空蕩蕩宛如空城。

新加坡國會昨天通過武漢肺炎暫行措施法案，規定無論人數多寡、在家裡或公共場合，禁止私人與公共場所聚會，甚至包括未同住在一起的家人與朋友。不過，諸如探視年邁雙親、將孩童送到協助照顧的親戚家中不在此限，這是滿足日常生活需要的合理活動，不算是社交聚會。

如果違反規定，初犯將處最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）、坐牢6個月，抑或兩者兼施。

根據新加坡政府統計，昨天有超過7000人違反社交安全距離規定遭到書面勸告。

新加坡為控制疫情延燒，迄今先後推出3個經濟援助措施，分別取名團結（Unity）、韌性（Resilience）、同舟共濟（Solidarity）。（編輯：馮昭）1090408