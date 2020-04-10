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紐約疫情初見曙光 當局籲民眾勿放鬆戒備

最新更新：2020/04/10 15:08

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國紐約州政府及公共衛生領袖今天警告，儘管境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫初見成效，國民仍必須忍住鬆懈的衝動，現在還不能放寬社交距離措施。

路透社報導，川普政府一邊呼籲加強防疫警戒，一邊又說希望在下個月重啟經濟活動。新證據顯示，美國疫情最嚴重的紐約州實施居家令後逐漸出現成效，疫情曲線有趨於平緩跡象。

紐約州新增住院病患連2天減至200人，州長古莫（Andrew Cuomo）表示，這是保持社交距離措施奏效的跡象。不過紐約州今天新增799起與疫情有關的死亡病例，連3天寫下新高。

古莫提及疫情圖表中的數據曲線下滑。他說：「大家不能鬆懈，昨夜疫情曲線壓平是因為我們昨日的作為奏效。」

紐約州目前通報超過7000人因新型冠狀病毒所引發的呼吸道疾病而死亡。

長島海灣（Long Island Sound）西端哈特島（Hart Island）公墓或許更能明顯感受到疫情嚴峻的程度，島上約聘員工一天埋葬24具染疫死者的遺體，將靈柩緩緩降入新挖好的墓穴。

美國累積死亡病例超過1萬6000例，光是紐約州就占將近一半。美國已知有超過46萬人感染，確診病例數高居全球之冠。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090410

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