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土耳其31省禁足影響6400萬人 生效前各地現搶購

最新更新：2020/04/11 09:31
土耳其內政部10日深夜突然宣布，31個省自子夜起禁足48小時。安卡拉巴爾基拉茲區（Balkiraz）一家超級巿場前方，民眾大排長龍等待採買。中央社記者何宏儒安卡拉攝　109年4月11日
土耳其內政部10日深夜突然宣布，31個省自子夜起禁足48小時。安卡拉巴爾基拉茲區（Balkiraz）一家超級巿場前方，民眾大排長龍等待採買。中央社記者何宏儒安卡拉攝　109年4月11日

（中央社記者何宏儒安卡拉10日專電）土耳其深夜宣布，子夜起對31省實施禁足，為期48小時，估有6400萬人受到影響，為截至目前因武漢肺炎而對人民行動自由採行最普偏的禁制措施，生效前，各地出現搶購潮。

土耳其今天新增4747起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例、98人不治，確診和死亡數都創下單日新高，使得累計通報病例來到4萬7029例，累計死亡數破千例，已有1006人不治。

內政部深夜宣布30大省與疫情嚴重的西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak），於11日、12日實施24小時禁足。

這30個省包括阿達那省（Adana）、安卡拉省、安塔利亞省（Antalya）、愛丁省（Aydin）、巴勒克埃西爾省（Balikesir）、布爾薩省（Bursa）、丹尼茲利省（Denizli）、迪亞巴克爾省（Diyarbakir）、艾斯倫省（Erzurum）、艾斯基瑟希省（Eskisehir）。

加濟安泰普省（Gaziantep）、哈泰省（Hatay）、伊斯坦堡省、伊茲米爾省（Izmir）、卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）、凱色里省（Kayseri）、柯加里省（Kocaeli）、康雅省（Konya）、馬拉特雅省（Malatya）、馬尼沙省（Manisa）。

馬定省（Mardin）、麥新省（Mersin）、木拉省（Mugla）、奧爾杜省（Ordu）、薩卡里亞省（Sakarya）、薩姆森省（ Samsun）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）、泰基爾達格省（Tekirdag）、特拉布松省（Trabzon）、萬恩省（Van）。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，此一禁足意味約有6400萬人，或78%的人口不准出門，除醫院、藥局、緊急服務、療養院、獸醫診所、能源公司、動物庇護場所等特定從業人員之外，未遵守禁足令者將會遭到罰款或拘留。

由於這項禁令於晚間10時許宣布，各地民眾紛紛利用禁令生效前的大約兩個小時搶購民生物資，原本已經關門的麵包店、雜貨店、超級巿場等店家紛紛重新開張，門外大排長龍。

中央社記者深夜在首都安卡拉許多地區都看到排隊等待採買的人潮。其中，在巴爾基拉茲區（Balkiraz）一家麵包店前方約有30位民眾排隊等待，出動警察在現場維安。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）呼籲民眾保持冷靜 ，無需恐慌性採購，強調禁足將於12日子夜結束。

在此之前，土耳其已對65歲以上、20歲以下公民，以及慢性病患者實施禁足令。（編輯：陳永昌）1090411

土耳其內政部於10日深夜突然宣布，31個省自子夜起禁足48小時。安卡拉巴爾基拉茲區（Balkiraz）一家麵包店前方民眾大排長龍等待採買，出動警察維安。中央社記者何宏儒安卡拉攝　109年4月11日
土耳其內政部於10日深夜突然宣布，31個省自子夜起禁足48小時。安卡拉巴爾基拉茲區（Balkiraz）一家麵包店前方民眾大排長龍等待採買，出動警察維安。中央社記者何宏儒安卡拉攝　109年4月11日

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