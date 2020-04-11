馬來西亞武漢肺炎累計4530例 限洗衣理髮店營業時間

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）馬來西亞今天新增184起武漢肺炎確診病例，累計達4530例；死亡病例增加3起，累計73例，死亡率1.6%。另外，13日起獲准營業的洗衣店及理髮店一週只能營業3天。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天也指出，目前有165名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者1995人，康復率44%。其餘2462名病患有72人在加護病房治療，38人需要呼吸器輔助。

同時，儘管政府放寬理髮店於下週一（13日）獲准營業，但諾希山表示理髮店仍是具有感染武漢肺炎的風險，因此呼籲業者及民眾必須採取適當防疫措施，包括業者需確保沒有任何感冒及發燒症狀，店鋪與剪髮用具必須要消毒，並提供良好空調及確保頭髮不會亂飛。

馬來西亞國際貿易及工業部今天也發表聲明，進一步為下週一獲准營業的洗衣店及理髮店設下標準，包括一週只能營業3天，即每週二、週四及週六，營業時間為上午10時至晚上8時。

貿工部昨晚發表聲明，將在下週一有條件開放9大領域，包括汽車、機械、航空、建築、科學技術、社會保健、電子電器、理髮、洗衣等，以確保部分經濟活動受到支撐。

另一方面，吉隆坡市政局宣布，在行動管制令結束後，將會訓練吉隆坡收容中心約800名流浪漢，讓他們學習一技之長，以重新投入社會正常生活。（編輯：陳惠珍）1090411