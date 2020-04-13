馬來西亞累計4817例 逾四分之三死者為男性

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增134起武漢肺炎確診病例，累計達4817例；死亡病例增1起，累計77例，死亡率約1.6%；其中超過3/4死者是男性，這個數據與全球比例相同。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，目前有168名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者2276人，康復率47.25%。其他住院病患中66人仍在加護病房，36人需要依靠呼吸器。

根據衛生部數據，目前死於武漢肺炎的病患中，有59人是男性，占總數的76.6%，與全球比例相同，也是超過3/4死亡病例是男性。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，考慮各界的反應後，將修正從本月15日起至28日的第3階段行動管制令內容，即改回理髮店、美髮院及眼鏡店還是暫時不准營業。

馬來西亞政府在本月10日曾宣布，將開放9大經濟領域活動，包括汽車業；機械工業；航空業；與建築相關的服務；科學、專業和技術服務（包括研究發展）；社會保健服務；提供批發和零售服務的五金、電子電器和眼鏡店；理髮服務（僅限剪髮）；洗衣服務（僅限非自動洗衣業）。

另一方面，由於雪蘭莪新增病例不斷提高，雪蘭莪蘇丹沙拉夫丁殿下（Sultan Sharafuddin Idris）諭令從今天起，暫停境內清真寺所有的宗教與祈禱活動，直到5月31日止。（編輯：陳惠珍）1090413