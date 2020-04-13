更多編輯台推薦新聞：
中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象
兩岸

中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍
兩岸

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬來西亞累計4817例 逾四分之三死者為男性

最新更新：2020/04/13 18:28

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增134起武漢肺炎確診病例，累計達4817例；死亡病例增1起，累計77例，死亡率約1.6%；其中超過3/4死者是男性，這個數據與全球比例相同。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，目前有168名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者2276人，康復率47.25%。其他住院病患中66人仍在加護病房，36人需要依靠呼吸器。

根據衛生部數據，目前死於武漢肺炎的病患中，有59人是男性，占總數的76.6%，與全球比例相同，也是超過3/4死亡病例是男性。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，考慮各界的反應後，將修正從本月15日起至28日的第3階段行動管制令內容，即改回理髮店、美髮院及眼鏡店還是暫時不准營業。

馬來西亞政府在本月10日曾宣布，將開放9大經濟領域活動，包括汽車業；機械工業；航空業；與建築相關的服務；科學、專業和技術服務（包括研究發展）；社會保健服務；提供批發和零售服務的五金、電子電器和眼鏡店；理髮服務（僅限剪髮）；洗衣服務（僅限非自動洗衣業）。

另一方面，由於雪蘭莪新增病例不斷提高，雪蘭莪蘇丹沙拉夫丁殿下（Sultan Sharafuddin Idris）諭令從今天起，暫停境內清真寺所有的宗教與祈禱活動，直到5月31日止。（編輯：陳惠珍）1090413

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報