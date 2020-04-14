馬來西亞武漢肺炎累計近5000例 將限制部分食物售價

（中央社記者郭朝河吉隆坡14日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增170起武漢肺炎確診病例，累計達4987例；死亡病例增5起，累計82例，死亡率1.64%。國防部長表示，明天起限制12種食物售價，避免商家哄抬物價。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，有202名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者2478人，康復率49.69%。2427患者中，60人在加護病房，其中33人需要呼吸器。

他說，目前3/4死者除了是男性外，大部分都患有慢性病如糖尿病、高血壓等，導致引發併發症而病逝。

同時，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）宣布，政府將在明天起實施行動管制令第3階段，並公布12種食品最高售價的「頂價機制」，包括雞肉、雞蛋、食油、麵粉、番茄等，以避免商家趁機哄抬物價。

他指出，第3階段行動管制令明天實施後，違反禁令而隨意外出的民眾不再只是接獲1000令吉（約新台幣6930元）罰單，而是直接將違法者起訴，並根據1988年傳染病預防和控制法令（第342法令）第24條文，首次違規者將判處監禁最高兩年或罰款，或兩者兼施；若重犯，將被判監禁最高5年或罰款，或兩者兼施。

另一方面，馬來西亞零售獨立調查機構「馬來西亞零售集團」發布「馬來西亞零售業受到武漢肺炎衝擊初步報告」表示，在武漢肺炎衝擊下，導致中國遊客人數嚴重下滑，加上馬來西亞政府3月18日開始實施行動管制令，所有零售業都無法開張營業，預估馬來西亞零售業今年將面臨-5.5%成長。（編輯：陳惠珍）1090414