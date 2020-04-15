馬來西亞武漢肺炎累計5072例 新增創一個月新低

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增85起武漢肺炎確診病例，累計達5072例，打破過去一個月來新增案例新低紀錄；死亡病例增1起，累計83例，死亡率1.64%。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，有169名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者2647人，康復率52.19%。其餘患者有56人在加護病房，其中32人需要呼吸器。

截至昨天中午12時，馬來西亞共有27個紅區、16個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例的地方歸類為紅區，黃區為20至40起確診病例

馬來西亞教育部今天發表聲明，將取消今年小學6年級檢定考試（UPSR）和國中3年級的評估考試（PT3）。同時，2020年度的馬來西亞教育文憑考試（SPM）、馬來西亞技職文憑（SVM）考試和馬來西亞高等宗教文憑（STAM）考試也將展延至2021年首季。

至於馬來西亞高等學校文憑（STPM）第2學期考試，也將展延至2020年8月，而第3學期的考試將在2021年首季進行。

另一方面，馬來西亞警方發表聲明，自從行動管制令從3月18日至4月14日實施期間，在全國共逮捕1萬4922名違反禁令人士，分別為第一階段行管令的3627違令者，以及第二階段行管令的1萬1295人，其中5830名違令者已被起訴。（編輯：陳惠珍）1090415