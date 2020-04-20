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麥肯錫：疫情大流行 近6000萬歐洲人飯碗難捧

最新更新：2020/04/20 17:05

（中央社倫敦20日綜合外電報導）全球型管理顧問公司麥肯錫指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，將歐洲聯盟（EU）各國和英國境內近6000萬個工作機會置於風險之中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥肯錫（McKinsey）在今天發布的報告中警告，若疫情未迅速獲得控制，歐盟失業率恐從約6%飆升至逾11%，且在未來幾年仍會持續攀升。

麥肯錫估計，歐盟和英國境內的工作機會，有1/4恐面臨減少工時、減薪、留職停薪或永久裁員。不須與他人密切接觸的職業，包含會計師和建築師，以及警察等提供公共服務的工作，則被視為低風險群。

約5500萬人受雇於高風險行業，包含零售收銀員、廚師、建築工人、飯店員工和演員。約80%面臨風險的工作，是由沒有大學文憑的人所擔任，而小型企業雇員所面臨的風險特別大。

若歐洲未能在3個月內控制住疫情，而被迫繼續實施社交距離措施至夏季為止，則歐盟失業率會在明年達到峰值11.2%，且在2024年前都不可能完全恢復。

另外，路透社報導，歐盟經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）接受德國明鏡周刊（Der Spiegel）訪問時表示，有必要祭出規模約1兆5000億歐元（約新台幣49兆元）的援助措施，來因應疫情危機。

簡提洛尼說：「歐元集團（Eurogroup）現已提議祭出規模超過5000億歐元的援助措施，來資助醫療保健服務和短期工作，並協助中小型企業。這樣還差1兆歐元。這大概是我們現在必須處理的金額。」

他還說，可能會在編列歐盟下一次長年預算時，籌集這筆資金。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090420

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