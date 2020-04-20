韓國社交距離規範放寬 企業民生逐步恢復正軌

（中央社首爾20日綜合外電報導）隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日確診數穩定下降，韓國政府鬆綁社交距離規範，韓國人開始回到工作崗位上，購物中心、公園、高爾夫球場及部分餐廳也開始出現人潮。

路透社報導，韓國境內今天新增13例確診，19日一度降至8例，是2月28日高峰909例以來首次降至個位數。死亡數則來到236例。

韓國政府的社交距離政策從19日起再延長16天，但針對部分宗教機構、運動設施等鬆綁先前較嚴格的規定。國防部今天也表示，已重新開始受理中斷2個月的兵役體檢。

公園、山區、高爾夫球場週末人山人海，購物中心及餐廳也逐漸恢復正常人潮。韓國是中國以外第一個爆發重大疫情的國家，但現在逐漸恢復正軌，與其他國家大都市仍維持封鎖並大範圍要求人民待在家中的情況形成明顯對比。

包括SK Innovation、Naver在內的韓國大企業，近幾週內終止或放緩在家工作措施的公司持續增加，不過仍有不少業者維持彈性工時，及限制旅遊與面對面會議的作法。

SK Innovation表示，近8成員工將在本週回到工作崗位，但進公司前必須先量體溫，在辦公室內也要與同事保持距離。韓國最大入口網站Naver只有不到半數員工可以進辦公室上班；手機遊戲商Netmarble的員工則是一週只有3天必須進辦公室。

Naver透過聲明表示：「我們已裝設熱感應攝影機、全身消毒裝置，自助餐廳座位也以隔板隔開。」

儘管政策鬆綁，韓國防疫當局仍呼籲不要降低戒心，警告任何時候都有可能再出現群聚感染，特別是在上週國會選舉剛結束，下週又有連續假期的時候。

韓國衛生部副部長金剛立（Kim Gang-lip）說：「如果我們在社交距離上降低警惕，（病毒）就可能再開始流行，大大危及我們的社會。」（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090420