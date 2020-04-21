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世衛：新冠病毒可能源自動物 無實驗室製造跡象

最新更新：2020/04/21 22:16

（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，所有現有證據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病毒，是去年底在中國從動物身上傳開來，並非經由實驗室操作或製造。

世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）在瑞士日內瓦的記者會上指出：「所有現有證據顯示，這種病毒源於動物，而非在實驗室或其他地方操作或製造。這種病毒可能源自動物。」

柴伊布也表示，目前尚不清楚這種病毒如何從動物身上跨物種傳染給人類，但「肯定」有動物中間宿主。病毒很可能源自蝙蝠身上，但病毒如何從蝙蝠傳給人類仍有待觀察。

柴伊布並未詳細回應，這種病毒是否可能因人為疏忽從某個實驗室外洩而出。中國科學院武漢病毒研究所已駁斥謠言，堅稱他們沒有合成這種病毒或讓它外洩。

美國總統川普上週表明，政府正試圖查明這種病毒是否來自中國武漢市的實驗室，他還因為不滿世衛對疫情的處理方式，宣布暫停對世衛的金援。

對此，柴伊布回應說：「關於川普總統的宣布，我們仍在評估情況…我們將評估這項情況，我們將和合作夥伴一起填補任何資金缺口。」（譯者：陳正健／核稿：陳彥鈞）1090421

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