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印度武漢肺炎確診破兩萬例 但疫情似有趨緩

最新更新：2020/04/22 13:13

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度武漢肺炎確診突破兩萬例，但確診病例成長翻倍的速度已由原先的3天、4天減緩為8天，疫情似乎有趨緩跡象。

根據印度各省通報統計，截至今天上午，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達到2萬80例，其中有645人死亡，3975人痊癒。

由於印度確診病例成長翻倍的速度，已從原先的3天、4天減緩為8天，印度斯坦時報（Hindustan Times）引述印度醫學研究委員會（ICMR）傳染病負責人甘嘉希德克爾（Raman Gangakhedkar）表示，確診病例成長翻倍的時間延長，表明印度確診病例已不太可能大幅增加了。

疫情3月2日開始陡增後，印度政府為求控制，3月25日起實施全國封鎖21天，初期篩檢比例偏低，在當局逐漸擴大篩檢後，確診數迅速成長，一度出現3天、4天就增加一倍，讓國際防疫專家對印度疫情感到憂慮。

不過，在印度政府擴大對可疑人群篩檢與追蹤後，疫情似乎出現緩和，根據衛生與家庭福利部統計，截至昨晚，已有23個省的61個縣市沒有新增病例。印度截至昨天還有170個疫情熱點，約占總人口的37%，面積的29%。

居印度人口第二的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）目前確診達5218例，是全印度確診最多的省分，新增病例占印度昨天新增病例的1/3以上，成為印度疫情最嚴重的地區。

甘嘉希德克爾指出，醫療人員正設法為所有確診病患提供治療，並盡最大努力讓病例成長曲線變平。（編輯：陳永昌）1090422

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