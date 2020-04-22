新加坡關珍奶店防疫 年輕族群搶購不及超扼腕

（中央社記者黃自強新加坡22日專電）新加坡緊縮防疫阻斷措施期的必要服務行業，即日起關閉泡沫紅茶店與理髮店，讓熱愛珍奶茶飲的年輕族群措手不及，昨晚排隊人龍湧現，有人動作太慢扼腕不已。

新加坡從4月7日起到5月4日實施28天的阻措斷施（Circuit Breaker），減緩武漢肺炎疫情散播。總理李顯龍昨天再宣布將延長阻斷措施一個月到6月1日止。

新加坡決定緊縮阻斷措施期的必要服務行業範圍，關閉更多工作場所，減少從事必要服務行業人員外出，讓每天外出工作的必要服務人員，從目前的20%下降到15%。降低病毒社區散播風險。

昨晚11時59分起，舉凡專賣飲料、糕點等店都要關閉，其中包括深受新加坡人喜愛的泡泡茶店（泡沫紅茶店），這些都是較不重要的必要服務行業。

新加坡突如其來的決定，讓不少原本在家休息的年輕族群臨時外出搶購包括珍珠奶茶在內的泡泡茶。全島各地湧現大批排隊人潮，還有人錯失這項訊息而懊悔不已。

新加坡網友說，包括珍珠奶茶在內的各種泡泡茶都是新加坡人日常生活中的一部分。年輕族群對泡泡茶情有獨鍾，尤其，新加坡天氣炎熱，如能喝到清涼的珍珠奶茶或其他手搖飲料，極具消暑作用。

新加坡目前必須暫停營業的必要服務行業，在飲料店部分，諸如泡泡茶、果汁、冰沙、豆漿、含酒精的飲料、咖啡與茶。在零食部分，包裝食品如堅果、薯片、爆米花與肉乾、起司。在糕點與甜點部分，諸如紅豆湯、綠豆湯、仙草、冰淇淋、優格、蛋糕、杯子蛋糕、鬆餅、餅乾與甜甜圈。

新加坡要求阻斷措施期間避免外出，儘量留在家裡，如不得已外出，活動範圍最好限制於住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。

根據新加坡衛生部最新公告，今天初步確認新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）1016起，確診總病例破萬，達到1萬141例。新增病例絕大多數是住在外籍勞工宿舍的工作准證持有人，只有15人是新加坡公民或永久居民。

新加坡目前未封城，沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON ）等級到紅色警戒，但外界或視之為半封城或準封城狀態。（編輯：馮昭）1090422