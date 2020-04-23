約翰霍普金斯大學虧損裁員 疫情蒐集不受影響

（中央社紐約22日綜合外電報導）約翰霍普金斯大學的研究人員站在全球防疫前線，但校長宣布，由於疫情期間虧損數億美元，將減薪、放無薪假並裁員，但數據蒐集與研究不受影響。同時，紐約州宣布組建追疫大軍。

美國私立約翰霍普金斯大學的系統科學與工程中心（Center for Systems Science and Engineering, CSSE）在追蹤與構建病毒擴散模型上，在全球扮演舉足輕重的角色。

校長丹尼爾斯（Ronald Daniels）21日在刊登於網路的信件中寫道，預料6月底將損失超過1億美元（約新台幣30億元），下一個會計年度將虧損多達3億7500萬美元。疫情爆發前，學校整體預算為65億美元，預測本會計年度盈餘將達7200萬美元。

丹尼爾斯寫道：「自從我們決定停止對大學生、研究生與在職生校園授課、中止大部分的實驗室研究計畫，以及暫停非急需施行的醫療程序後，學校即陷入前所未見的嚴重財務緊縮。」

他在信件中又說：「有超過1200名職員因為無法履行職務而被視為冗員，還有很多人是在工作場所外做事，但生產力大幅降低。」

美聯社詢及減薪裁員是否將影響病毒研究與全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診與死亡病例統計時，大學發言人羅森（Jill Rosen）以電郵回覆說：「我們的疫情研究工作不會受到影響。」

同時，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布，億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）將協助組建冠狀病毒追蹤「大軍」，協助美國疫情中心紐約州復原與重新運轉。

法新社報導，前紐約市長彭博將挹注超過1000萬美元協助對抗疫情，包括採檢、追蹤與隔離患者。

古莫跟記者說：「我們必須組成追蹤大軍。」他又說，紐約州目前有500名追蹤者，但需要數以千計的追蹤者。他稱這項計畫是一個「超大野心的任務」。

古莫說，彭博提議發展與執行這項計畫，範圍將涵蓋紐約州、新澤西州與康乃狄克州。他說：「我們沒有好幾個月，只有幾週可以完成。」

他說：「最好在3個州涵蓋的地區追蹤疫情，為什麼？因為我們的社會就是這樣運轉，病毒不會在管轄邊界停止下來。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090423