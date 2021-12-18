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美官員：已交付3.35億劑疫苗給110國

2021/12/18 12:21
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）白宮高層官員今天表示，美國至目前為止已運送3.35億劑疫苗到110個國家地區，這數字已相當於全美人口。

這名高層告訴法新社，其中包括前兩週才發送出去的5000萬劑，另還有數百萬劑將在之後幾天內送至全球各地，「疫情已告訴我們，必須所有人都無恙，大家才有安全」。

美國總統拜登9月間曾承諾，美國總共將捐獻10億多劑疫苗給貧窮國家，稱美國將扮演全球對抗COVID-19病毒的兵工廠。諷刺的是，美國日前達標累計確診突破5000萬例、染疫病故超過80萬人兩大里程，雙雙高居全球之冠。

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華府還一有機會就重申他們的疫苗配發「不附帶任何條件」，暗指對手、尤其是中國在提供疫苗給他國時別有居心。

數據分析公司Bridge顯示，中國到目前已交付12.9億劑COVID-19疫苗給全球，援贈各國的部分有1.29億劑。環球時報指出，中國允諾年底前要提供全球20億劑、捐贈1億劑給世衛COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），遠超過美國的數量。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1101218

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