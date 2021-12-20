富士康印度廠爆示威 數十員工堵路被捕後獲釋

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（中央社印度清奈20日綜合外電報導）鴻海集團旗下富士康（Foxconn）的印度組裝廠員工走上街頭，抗議宿舍食物中毒事件。印度警方逮捕數十名阻塞高速公路的示威參與者，目前已將工人釋放。

這是蘋果公司在印度的代工廠，於一年內爆發的第2起示威。

隨著富士康希望把中美貿易戰的衝擊最小化，印度、墨西哥及越南等地的代工廠，重要性也愈來愈高。

本週稍早，位於印度南部清奈市（Chennai）郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的蘋果iPhone手機組裝工廠，有超過150名員工因食物中毒送醫治療。

食物中毒事件引發工廠工人與家屬上街抗議，示威者封鎖清奈到班加羅爾（Bengaluru）的重要幹道，時間長達數小時。

路透社報導，目前無法立即得知工廠生產線是否因示威中斷，富士康拒絕置評。蘋果公司未立即回覆要求置評的電子郵件。

未獲授權對媒體發言因此要求匿名的印度警官表示，在18日示威遭到拘留的近70名女性，隔天已經獲釋，另有22名男子被逮捕。

富士康在印度的員工多為女性。

去年12月，蘋果公司代工廠、台灣緯創資通的印度南部廠房傳出數千名工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛，損失估計達6000萬美元。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1101220