社會、經濟問題重重 智利新任總統面臨重大挑戰

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（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）智利大選結果揭曉。法新社分析，新任總統柏瑞克將面臨一場苦戰，因為他的政策很難在國會得到足夠支持、經濟問題即將浮現，此外他也肩負選後團結嚴重分化社會的重任。

分析人士表示，被反對者批為「共產主義者」的柏瑞克（Gabriel Boric）就職後，一大首要任務就是讓金融市場相信，拉丁美洲最富裕國家之一的智利不會陷入混亂。

在競選期間，柏瑞克曾承諾打造「福利國家」。實際上智利是全球社會不平等狀況最嚴重的國家之一，2019年10月，首都聖地牙哥（Santiago）因調漲地鐵票價而引發騷亂，最終擴大為全國性暴力示威；因此柏瑞克誓言徹底改革公共政策，以化解累積了數個世代的不滿。

勝選後，他也承諾將「擴大社會安全網」，並同時承擔「財政責任」。他說：「我們會這樣做，並保護宏觀經濟。」

儘管柏瑞克有意徹底改變智利的新自由主義經濟模式，這位年輕的新任總統將發現自己很難說服左翼和右翼政黨各占近半席次的國會，來推動任何改革。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）主席希福特（Michael Shifter）表示：「治理將非常、非常困難。新任總統將必須不斷協商、妥協和結盟。」這可能導致對他寄予厚望、預期看到快速改變的支持者心生不滿。

因此，希福特認為，除了「右翼的不滿和不信任，柏瑞克還要面對基本盤的失望情緒」。

目前智利正起草新憲法，以取代數十年前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）頒布的憲法。一般認為，智利的相對富裕應歸功於既有憲法，但該國根深蒂固的不平等也被歸咎於此。

紐約大學教授納維亞（Patricio Navia）表示，選後「柏瑞克必須療癒分裂的國家，但憲法起草過程仍在進行，不到1年後就要針對新憲法進行全民公投。因此，我認為他沒有太多時間可以療癒社會。2022年將是艱難的一年」。

另一方面，各界也相當關注今天的市場開盤狀況。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施影響，智利經濟在2020年萎縮5.8%，但2021年反彈，預計經濟成長率約為11.5%。但由於疫情尚未消退，2022年的狀況可能不會如此樂觀。（譯者：施施/核稿：林治平）1101220