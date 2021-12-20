智利總統大選35歲柏瑞克勝出 左派強勢回歸

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智利左派候選人柏瑞克（前）19日贏得總統大選決選。（圖取自facebook.com/gabrielboric）

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（中央社聖地牙哥19日綜合外電報導）智利左派候選人柏瑞克（Gabriel Boric）今天贏得總統大選決選；2年前爆發大規模示威之後，進步左派勢力崛起，柏瑞克的勝選，代表的正是左派強勢回歸。

在首都聖地牙哥市中心，支持者歡呼、擁抱，揮舞印有柏瑞克肖像的旗幟與同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）團體的彩虹旗。

39歲女子費南德茲（Paola Fernandez）和女兒擁抱時忍不住熱淚盈眶，「我們做到了！」

在逾99%計票完成的情況下，35歲的柏瑞克囊括55.86%選票，極右派卡斯特（Jose Antonio Kast）則拿到44.14%選票。卡斯特已宣布敗選。

卡斯特在推特上說：「我剛剛才和@柏瑞克通話，向他的巨大成功致賀。」「今天起，他是智利人民選出的總統，他應該得到我們共同的敬重和有助益的合作。智利永遠優先。」

柏瑞克致電現任總統皮涅拉（Sebastian Pinera）時則說：「我會成為所有智利人的總統。」

2019年的示威凸顯經濟不平等，也促成官方重新起草憲法。

72歲的裁縫柯內荷（Lucrecia Cornejo）表示：「我希望平等，不要讓別人叫我們沒用的一群，教育、健康和薪水更公平。我要的是真正的改變。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101220