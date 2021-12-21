候選人輪番造訪 亞美尼亞成法國總統大選舞台

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）距法國總統大選不到4個月，耶誕前夕，各候選人都開始全力競選。極右派與右派候選人不約而同選擇亞美尼亞作為海外拜票的第一站，原因在於它代表基督教對抗伊斯蘭的象徵意義。

法國總統大選倒數不到4個月，拜票活動如火如荼進行。靠媒體效應橫空出世的極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）以及近來人氣直逼總統馬克宏（Emmanuel Macron）的右派共和黨（LR）候選人、大巴黎區域委員會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse）都相繼選擇同樣的國家作為海外競選的第一站。這個國家便是亞美尼亞。

11日，澤穆爾進行為期三天的亞美尼亞拜票之旅；今天，波克瑞斯也朝同樣目的地出發。兩位右翼候選人都選在耶誕節前造訪亞美尼亞，原因絕非偶然。

澤穆爾到亞美尼亞的目的是為了相挺這位在「一片伊斯蘭汪洋」中的「基督教」國家，並藉由亞美尼亞，展現他的文明戰爭論述。他在行前記者會中表示，就如同鄂圖曼帝國與亞美尼亞大屠殺時期，亞美尼亞現今也面臨危險，遭到鄰國亞塞拜然騷擾，背後更有土耳其，「這是文明戰爭的核心」。

澤穆爾將亞美尼亞形容為基督教的古老土地，西方文明的搖籃之一，「歐洲奠基於基督教主義；沒有基督教，就沒有歐洲和法國」。

波克瑞斯造訪亞美尼亞預計也是捎去相同的訊息，關切基督教民眾，同時企圖擄獲捍衛亞美尼亞信仰的天主教選民。

歐洲議會議員貝拉米（François-Xavier Bellamy）向「快訊週刊」（L’Express）分析，波克瑞斯此舉不僅是力挺亞美尼亞人，也傳達國內政治訊息。「她政治承諾不僅是管理或預算改革，還包括處理這樣的文明問題」。

此外，吸引法國亞美尼亞後裔的支持也是兩人的目的，該群體約有60萬人，其中40萬人手握選票。

亞美尼亞和鄰國亞塞拜然都是前蘇聯國家。法媒指出，前者人口主要為基督教，後者則主要為穆斯林，兩者於2020年因分離主義爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）而發生流血衝突，導致6500人喪生。

戰敗的亞美尼亞簽下停火協議，也讓亞塞拜然收復一大部分領土，然而，雙方關係依舊緊張，常有零星衝突事件傳出。

法國總統大選將於明年4月登場，目前聲望最高的仍是尚未正式宣布參選的現任總統馬克宏，而右翼政黨初選勝出的波克瑞斯人氣飆升，緊追其後。

根據世界報（Le Monde）18日公布的最新民調顯示，馬克宏支持率較10月中減少1.5%，為24%；波克瑞斯則增加7%，來到17%；極右翼雙頭馬車澤穆爾與雷朋（Marine Le Pen）則各為14.5%。

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生態綠黨（EELV）賈多（Yannick Jadot）與極左派「不屈法國」（La France insoumise）領導人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則皆為8.5%。

左派候選人目前各自為政，民調支持度不到5%的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）日前呼籲仿照右派進行初選，共同推出一位候選人，但遭到多位候選人拒絕。而消失政壇5年的左翼前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）17日突然宣布有意參選，恐將也使得左派更加分裂。（編輯：周永捷）1101221