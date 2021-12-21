美任命西藏事務協調官 中國警告：別干涉內政

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國今天任命國務次卿澤雅（Uzra Zeya）兼任西藏事務特別協調官，此舉引起中國不滿，警告美國別干涉中國內政。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在北京當局侵犯人權的情況下，負責民主與人權事務的澤雅將領導美國致力維護西藏宗教、文化和語言遺產的行動。

路透社報導，北京當局一直拒絕與美國的西藏事務協調官交涉，中國駐華府大使館今天譴責美方此舉是「政治操弄」。

大使館發言人劉鵬宇在電子郵件中說：「美方應停止藉西藏相關問題為由，干涉中國內政或破壞西藏穩定。中國將採取一切必要措施捍衛我方利益。」除此之外未進一步說明。

布林肯表示，澤雅也會尋求促進中國與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛或民選西藏領袖之間對話。

布林肯在推文中說：「她（澤雅）將領導美國致力維護面臨人權侵犯、生計和環境挑戰的藏人宗教、文化及語言遺產。」

報導說，去年美國前總統川普政府指派澤雅的前任擔任相同職務後，中國同樣憤怒反應，指控美國企圖破壞西藏穩定。

美中關係因貿易、台灣、人權、南海及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等種種議題，已降至數十年來最低點。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101221